Reina torna in Spagna: il Milan lo lascerà partire gratis (Di giovedì 20 agosto 2020) Il futuro di Pepe Reina sarà in Spagna. Secondo quanto riportato da AS, il portiere del Milan, reduce dall'esperienza in prestito all'Aston Villa, ha raggiunto un accordo con il Valencia. Leggi su tuttonapoli

Il portiere spagnolo del Milan, di ritorno dal prestito all’Aston Villa, verso il ritorno nella Liga: lo vuole il Valencia Pepe Reina torna al Milan dopo aver vestito la maglia dell’Aston Villa nella ...

In ogni caso il Milan aspetta la decisione del portiere spagnolo, senza forzare in un senso o nell’altro: nel ruolo la priorità è ovviamente il rinnovo di Donnarumma, nel frattempo per Reina il Valenc ...

