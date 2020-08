Perde il controllo della moto, 48enne in codice rosso al San Pio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata odierna nel territorio di Dugenta. Un uomo di 48 anni, originario di Amorosi, – per cause non note e ancora in corso d’accertamento – ha perso il controllo della sua moto ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Scattato l’allarme, l’uomo è stato soccorso dal 118 di Limatola che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti e poi da lì è stato trasferito all’ospedale San Pio di Benevento per trauma cranico e sospette fratture alla spalla e ad una gamba. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

