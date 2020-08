Maxi Lopez: “Sambenedettese piazza calda come in Sudamerica. Volevo un posto così” (Di giovedì 20 agosto 2020) Maxi Lopez è carico per la nuova avventura in Italia. Dopo il Crotone ecco la Sambenedettese. Il neo acquisto ha parlato ai canali ufficiali del club della scelta di scendere in Serie C per sposare il progetto marchigiano. Al secondo giorno di ritiro, il bomber argentino è carico e mostra grande entusiasmo per quello che sarà.Maxi Lopez: "Avevo voglia di una piazza calda come questa""Ho buone sensazioni nonostante i primi giorni di ritiro siano i più difficili", ha commentato immediatamente Maxi Lopez. "Ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo che ha tanta voglia di crescere e ha fame di fare bene. come mi ha convinto il presidente? Beh, diciamo che prima di accettare mi sono informato un po' ... Leggi su itasportpress

