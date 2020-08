Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020: programma e orari giovedi 20 agosto con Sinner (Di giovedì 20 agosto 2020) Ripartono i circuiti maschili e femminili, finalmente in campo dopo il lockdown. Al via le qualificazioni per il Masters 1000 e il WTA di Cincinnati. Entrambi i tornei sono in programma nelle stesse date, dal 20 al 28 agosto. In nottata verrà sorteggiato il tabellone principale, ma nel frattempo è tempo di qualificazioni. Di seguito il programma e gli orari di giovedì 20 agosto dei match con impegnati gli azzurri: CAMPO 8 ore 17:00 – Andrej Martin vs Gianluca Mager CAMPO 10 Secondo match dalle ore 17:00 – Caroline Dolehide vs Jasmine Paolini CAMPO 11 ore 17:00 – Soonwoo Kwon vs Andreas SeppiQuarto match dalle ore 17:00 – Salvatore Caruso – Jannik Sinner CAMPO 14 ore 17:00 ... Leggi su sportface

Oggi giovedì 20 agosto si torna finalmente a giocare a tennis per quanto riguarda il settore maschile. A sei mesi di distanza dall’ultimo incontro ufficiale, dopo alcune esibizioni negli ultimi mesi.

175 giorni dopo il circuito ATP del tennis riprende la propria marcia. I giocatori scopriranno l’America, dando il via alle loro danze nel Western & Southern Open, che in una condizione di normalità s ...

