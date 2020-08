Lione, Aouar: «Onore e orgoglio nel poter vivere queste partite con la mia squadra» (Di giovedì 20 agosto 2020) Houssem Aouar ha scritto un messaggio al suo Lione dopo la sconfitta nella semifinale di Champions League Houssem Aouar è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Lione fino alla semifinale di Champions League. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, il centrocampista ha scritto un messaggio sui proprio social. «È con immensa tristezza che la nostra avventura giunge al termine. Che Onore e orgoglio aver potuto vivere questi momenti con il club che mi ha formato. Un grande grazie ai tifosi per il supporto che ci hanno dato. Congratulazioni a tutti. Grazie». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

cmdotcom : Non solo #Aouar e #Depay : Andersen, #Caqueret , #ReineAdelaide e #Cherki , quante occasioni da pescare al #Lione… - _AndreaPontone : #MilinkovicSavic è un mago dei passaggi, ma non cerca mai l'uno contro uno con l'avversario. #Aouar, da leader del… - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? Aouar trova Ekambi, tiro a botta sicura ?? Neuer in uscita gli chiude lo specchio ??? GLI HL ?? - nabilaa_ju : RT @BianconeriZonIt: Il direttore tecnico del #Lione, Juninho ha confermato che Houssem #Aouar lascerà il club quest'estate. @andagn ? - Gianluc36934593 : RT @BianconeriZonIt: Il direttore tecnico del #Lione, Juninho ha confermato che Houssem #Aouar lascerà il club quest'estate. @andagn ? -