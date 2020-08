L’ex consigliere di Trump Steve Bannon è stato arrestato con l’accusa di frode (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ex capo stratega della Casa Bianca Steve Bannon è stato arrestato con l’accusa di aver frodato centinaia di migliaia di donatori attraverso la campagna “We Build the Wall”. Bannon, insieme a tre dei suoi collaboratori, è stato incriminato giovedì dagli investigatori del distretto sud degli Stati Uniti di New York. Affermano che il gruppo di leader conservatori ha truffato i donatori e ciò ha portato a raccogliere “più di 25 milioni di dollari per costruire un muro lungo il confine meridionale degli Stati Uniti”, secondo il comunicato stampa. Il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti ha assistito nelle indagini. Gli altri citati nell’accusa sono Timothy Shea, che a ... Leggi su databaseitalia

ilpost : L'ex consigliere e stratega di Trump è accusato di aver raccolto donazioni per costruire un pezzo del muro al confi… - riotta : L'ex consigliere del presidente Trump Steve Bannon, cocco della destra nazionalista anche in Europa, arrestato per… - petergomezblog : L’ex consigliere di Trump Steve #Bannon arrestato con l’accusa di frode - 811Proudman : RT @LaNotiziaTweet: Arrestato Steve #Bannon. L’idolo dei #sovranisti italiani ed ex consigliere di Trump è accusato di appropriazione indeb… - ringetto65 : RT @FQLive: #ULTIMORA Arrestato #Bannon: l'ex consigliere di Trump è accusato di frode -

