L’ex consigliere di Trump Steve Bannon arrestato con l’accusa di frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon, ex stratega e consulente del presidente statunitense Donald Trump, è stato arrestato e accusato di frode in relazione alla campagna di raccolta fondi “We Build the Wall” per la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico con cui sono stati raccolti oltre 25 milioni di dollari. Ad accusare Bannon e altre tre persone è il Distretto Sud di New York. Gli altri arrestati sono Timothy Shea, Brian Kolfage,un veterano della guerra in Iraq, and Andrew Badolato. Secondo l’accusa i quattro avrebbero utilizzato i fondi raccolti per scopi non coerenti con i propositi della campagna. L'articolo L’ex consigliere di Trump Steve Bannon arrestato con l’accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano

