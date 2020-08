La mascherina a scuola andrà indossata sempre, l’ha deciso il Comitato tecnico-scientifico (Di giovedì 20 agosto 2020) L’utilizzo della mascherina a scuola per i ragazzi dai 6 anni era uno degli ultimi nodi da sciogliere prima del ritorno in classe a settembre. Il Comitato tecnico-scientifico, che si è riunito mercoledì, ha deciso che gli studenti dovranno indossarla sempre, anche quando sono seduti al proprio banco. Obbligo della mascherina a scuola La decisione è arrivata dopo che l’Anp, l’Associazione nazionale presidi, aveva sollecitato maggiore chiarezza su diversi temi da parte del Miur e del Cts. Di recente il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aveva sostenuto che i ragazzi avrebbero potuto togliersi la mascherina una volta seduti al proprio banco. Tuttavia le parole di ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : mascherina scuola Mascherine a scuola, il Cts: dai sei anni è obbligatorio usarla Corriere della Sera Ricciardi: "Se la curva del contagio si rialzerà elezioni a rischio". Toti non ci sta: "Eversivo anche solo ipotizzarlo"

Il consulente del Governo ha invitato a mantenere comportamenti adeguati per far sì che il contagio non aumenti ancora, ma il presidente ligure è certo: "Qualcuno più del Covid teme il giudizio degli ...

Ricciardi, se aumentano i contagli elezioni e scuola a rischio

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono "essere a rischio" "se la circolazione del virus riaumenta". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolic ...

