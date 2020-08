Incontro Merkel-Thunberg: “Bene gli incontri sul clima, ma servono proposte concrete” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il ricevimento di Greta Thunberg in Cancelleria, per uno scambio di idee con Angela Merkel è la notizia europea del giorno. Tra le partecipanti all’Incontro odierno c’era anche la leader tedesca del movimento di attivisti per il clima Luisa Neubauer. La Cancelliera ha avuto un colloquio con le rappresentanti di Fridays for Future a proposito della protezione del clima, e delle strategie da adottare sia sul piano nazionale che internazionale. Il commento di Marco Cappato, che oltre a essere tra i leader dell’Associazione Luca Coscioni è attivo in questi mesi a livello europeo con l’unica iniziativa formale sul tema: l’Iniziativa di Cittadini Europei, o ICE, stopglobalwarming.eu, promossa dal movimento di cittadini Eumans! da lui fondato, che al ... Leggi su meteoweb.eu

