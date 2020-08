“Il tampone? Lo facciamo solo a chi si ferma in Lombardia per 4 giorni”: l’assurda decisione di Fontana (Di giovedì 20 agosto 2020) “tampone solo a chi resta per almeno 4 giorni”: l’assurdo tweet della Regione Lombardia Un tema sul quale sicuramente c’è molta confusione sono i test ai turisti. In un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Regione Lombardia si afferma chiaramente che se il turista si ferma in Lombardia per almeno quattro giorni è necessario effettuare il test, mentre per meno giorni no. È veramente difficile capire quale sia la logica di questa scelta, immaginando che un turista proveniente, ad esempio, dalla Croazia o dalla Spagna possa girare liberamente per tre giorni in una Milano ormai quasi completamente ripopolata e contagiare un numero enorme di cittadini. E Malpensa è lo specchio esatto di tale confusione: partiti ... Leggi su tpi

sscnapoli : Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del frat… - rtl1025 : ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato p… - RegLombardia : #ricominciamosicuri Al rientro da Croazia, Grecia, Malta o Spagna contatta l’ATS di riferimento per il territorio i… - EmeiMarkus : @lanfraz @valy_s Ma non è possibile evitare il tampone? Ci si può opporre secondo te? - danceandsound : RT @ObsoletusH: @Acidelius direi: dovremmo chiederci perché per il SarsCov2 facciamo quello che non abbiamo fatto per alcun altro virus, da… -

