Il gesto di Bellamy in The 100 7×12 spiazza, ma la stagione ancora fatica a decollare (promo 7×13) (Di giovedì 20 agosto 2020) La serie tv tratta dai romanzi di Kass Morgan ci ha ormai abituati a colpi di scena a non finire. Eppure quest'ultima stagione, giunta agli sgoccioli, ancora fatica a decollare.Duole ammetterlo ma per uno show che ha sempre parlato di sopravvivenza, concentrandosi sulla dualità tra Bene e Male, è frustrante vedere come ogni episodio giri intorno al punto focale, salvo poi non riuscire a partire del tutto. The 100 7x12 ha riportato Bellamy Blake indietro nel tempo: l'ultima volta che aveva tradito i suoi amici era nel corso della terza stagione. Stavolta le dinamiche sono diverse, e bisogna comprenderle. Trovandosi da solo e spaesato, ha trovato conforto nella religione - in questo caso, in un culto - come ogni essere umano avrebbe fatto. Tuttavia, la sua asserzione al ... Leggi su optimagazine

_diana87 : Ho sputato anche la recensione di #The100 stamattina (per quanto si possa scriverne, visto che ormai viviamo nel ci… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto Bellamy “Quella volta che dormii con Andy Warhol”. John Giorno a go-go Pangea.news