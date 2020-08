Formula 1 – Piloti e scommesse: Leclerc papà entro il 2021? (Di giovedì 20 agosto 2020) Una settimana di pausa per i Piloti di F1 prima di tornare in pista in Belgio, ma non mancano gli spunti per parlare dei campioni delle quattro ruote. Al centro del gossip, adesso, c’è Charles Leclerc ed una possibile e imminente paternità. Il sito di scommesse Stanleybet ha infatti pensato di quotare la possibilità che Charlotte Sinè dia un figlio al fidanzato ferrarista entro il 2021. Una gravidanza della bella studentessa è quotata a 4,00. L'articolo Formula 1 – Piloti e scommesse: Leclerc papà entro il 2021? SPORTFAIR. Leggi su sportfair

