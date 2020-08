“Fatevi i c…. vostri!”: Ballando con le stelle, Raimondo Todaro sbotta a sorpresa (Di giovedì 20 agosto 2020) È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il talent show, con un cast stellare tutto vip, riprenderà ufficialmente il 12 settembre, subito dopo il Tg1 delle 20. Per fare le prove in totale sicurezza e non contravvenire alle norme anti-Covid, i ballerini si sarebbero sottoposti al tampone. Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina e Raimondo Todaro hanno infatti dichiarato di averlo fatto, per scongiurare qualsiasi rischio di contagio. Tuttavia, è proprio l’ultimo dei ballerini citati ad innescare involontariamente la polemica. Durante un dietro le quinte molto leggero, i tre hanno pubblicato delle stories sui propri profili Instagram. I professionisti di Ballando con le stelle si mostravano di ottimo umore, ma un particolare ha fatto ... Leggi su velvetgossip

