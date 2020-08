Deulofeu attacca Koeman e il Barcellona: “Come allenatore non mi ha dato nulla. La loro situazione? Non mi importa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Gerard Deulofeu non le manda certo a dire al Barcellona e al nuovo tecnico Ronald Koeman, nominato nella giornata di ieri ufficilmente come mister dei blaugrana. L'ex calciatore anche blaugrana, parlando a Cataluna Radio, ha lanciato pesanti giudizi sull'ex ct dell'Olanda e sul momento che attraversano Messi e compagni.Deulofeu: "Koeman non mi ha dato nulla. Crisi Barcellona? Non mi interessa"caption id="attachment 1009129" align="alignnone" width="463" Koeman Barcellona (twitter Barcellona)/caption"Cosa posso dire di Koeman? Posso raccontare che, per la mia esperienza personale, ho ben poco da dire perché semplicemente non mi ha dato assolutamente ... Leggi su itasportpress

