Daydreamer Anticipazioni 21 agosto 2020: Fabbri salva Can ma in cambio vuole Sanem... (Di giovedì 20 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 21 agosto 2020. In questo Episodio Fabbri diventa socio di Can ed Emre ma vuole in cambio una cosa che fa impazzire il bel fotografo. Leggi su comingsoon

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Un'altra delusione, l'ennesima! Come reagirà il nostro Can? - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: SANEM e DEREN unite per salvare la Fikri Harika - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 19 agosto 2020: Can in rovina! Emre e Aylin hanno vinto? - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 24 – 28 agosto: Leyla consegna a Can le prove contro Emre e Aylin - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata giovedì 20 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2020 ComingSoon.it DayDreamer, anticipazioni: arriva Huma, la mamma di Can

Spettacoli e Cultura - Guai in vista per Can e Sanem: un nuovo personaggio, Huma, farà di tutto per separare i due protagonisti di 'DayDreamer'.. In questo caso, a mettere i bastoni tra le ruote nella ...

Anticipazioni Daydreamer 24 – 28 agosto: Leyla consegna a Can le prove contro Emre e Aylin

Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sporti ...

Spettacoli e Cultura - Guai in vista per Can e Sanem: un nuovo personaggio, Huma, farà di tutto per separare i due protagonisti di 'DayDreamer'.. In questo caso, a mettere i bastoni tra le ruote nella ...Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sporti ...