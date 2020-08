Coronavirus, l’ISS rassicura: “indice Rt è 0,83, nuovi casi sono asintomatici e importati dall’estero” (Di giovedì 20 agosto 2020) L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 30 luglio – 12 agosto 2020 è pari a 0.83 (0.67 – 1.06): si legge nel monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute. “Questo indica – si legge nel documento – che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero (categorie non mutuamente esclusive), il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese e’ stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane”. “In seguito alla riduzione nel numero di casi di infezione da Sars-CoV-2 grazie alle misure di ... Leggi su meteoweb.eu

