Control Ultimate Edition unica edizione con aggiornamento gratuito a PS5 e Xbox Series X, 505 Games spiega perché (Di giovedì 20 agosto 2020) La scorsa settimana, 505 Games e Remedy hanno annunciato una nuova versione di Control, la Ultimate Edition che raggruppa tutti i contenuti esistenti con aggiornamenti cross-gen gratuiti per PlayStation 5 e Xbox Series X. Tuttavia lo stesso non si potrà dire per chi già possiede gioco originale e pass espansione. Molte persone sono comprensibilmente un po' irritate per questa decisione, e così 505 Games ha ora cercato di spiegare il perché di questa decisione."Abbiamo passato diversi mesi a esplorare tutte le opzioni di lancio per Control Ultimate Edition e nessuna decisione è stata presa alla leggera. Sebbene sia impegnativo portare qualsiasi gioco su piattaforme di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : 505 Games spiega perché #ControlUltimateEdition sarà l'unica edizione con l'upgrade #PS5 e #XboxSeriesX. - DarioConti1984 : Control Ultimate Edition si prepara ad approdare su PC e console next-gen (video) | SmartWorld - smartworld_it : Control Ultimate Edition si prepara ad approdare su PC e console next-gen (video) - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Retrocompatibilità per #Control tra #PS4 e #PS5 ? @remedygames e @505_Games spiegano come funzionerà #PlayStation #Play… - PlayStationBit : Retrocompatibilità per #Control tra #PS4 e #PS5 ? @remedygames e @505_Games spiegano come funzionerà #PlayStation… -

Ultime Notizie dalla rete : Control Ultimate Control Ultimate Edition unica edizione con aggiornamento gratuito a PS5 e Xbox Series X, 505 Games spiega perché Eurogamer.it Control Ultimate Edition unica edizione con aggiornamento gratuito a PS5 e Xbox Series X, 505 Games spiega perché

La scorsa settimana, 505 Games e Remedy hanno annunciato una nuova versione di Control, la Ultimate Edition che raggruppa tutti i contenuti esistenti con aggiornamenti cross-gen gratuiti per PlayStati ...

Control, upgrade PS5 e Xbox Series X a pagamento: interviene il publisher

Pochi giorni fa aveva destato scalpore il requisito dell’acquisto di una copia di Control Ultimate Edition per poter avere accesso all’upgrade next-gen su PS5 e Xbox Series X. Viste le reazioni di dis ...

La scorsa settimana, 505 Games e Remedy hanno annunciato una nuova versione di Control, la Ultimate Edition che raggruppa tutti i contenuti esistenti con aggiornamenti cross-gen gratuiti per PlayStati ...Pochi giorni fa aveva destato scalpore il requisito dell’acquisto di una copia di Control Ultimate Edition per poter avere accesso all’upgrade next-gen su PS5 e Xbox Series X. Viste le reazioni di dis ...