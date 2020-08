Contrasto all’abusivismo edilizio, denunciate 8 persone nell’Avellinese (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato tre persone di Avella, ritenute responsabili di “Falsità in atti” e “Abusivismo edilizio”. L’attività eseguita presso una società agricola di Avella, unitamente a personale del locale Ufficio Tecnico Comunale e dell’ASL di Avellino, permetteva di accertare che un locale, destinato ad uso deposito/garage, veniva utilizzato abusivamente come laboratorio per la preparazione di alimenti. Da ulteriori accertamenti documentali si appurava che i due comproprietari ed il rappresentante legale della società, ognuno per le proprie competenze, avevano effettuato false attestazioni al fine di ottenere le autorizzazioni per svolgere l’attività. Alla luce delle evidenze ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Avella e Mercogliano, contrasto all'abusivismo edilizio: 8 persone denunciate - irpiniatimes1 : CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO 8 PERSONE - Strill_it : Contrasto all’abusivismo edilizio: accordo tra Comune, Procura e Prefettura di Reggio Calabria… - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: Contrasto all'abusivismo edilizio: accordo tra Comune, Procura e Prefettura di #ReggioCalabria (fon… - osannacremonesi : RT @giulianadipillo: Continua senza sosta su tutto il litorale, il contrasto all'abusivismo commerciale ed alla movida selvaggia da parte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrasto all’abusivismo Contrasto all'abusivismo diffuso: riparte "comunità sicure" Corriere di Taranto