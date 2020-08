Arzignano. In via Tagliamento diciottenne uccide il padre (Di giovedì 20 agosto 2020) Dramma familiare in Veneto. Un indiano di 49 anni è stato ucciso a coltellate dal figlio diciottenne ad Arzignano, in provincia di Vicenza. L’omicidio è avvenuto in casa in via Tagliamento. Il ragazzo avrebbe colpito mortalmente il genitore, colpendolo all’addome, dopo una lite degenerata in uno scatto d’ira. Sarebbe stato poi proprio il giovane a chiamare il 118. Dopo l’allarme alla centrale operativa del Suem 118 e del 112 dei Carabinieri, sul posto sono giunte un’ambulanza dall’ospedale Cazzavillan e le pattuglie della stazione arzignanese e quelle dei colleghi della compagnia di Valdagno con il maggiore Mauro Maronese. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell’indiano, operaio in una conceria della zona. Leggi su laprimapagina

ilbassanese : Tragedia tra le mura di casa, 18enne accoltella a morte il padre - francobus100 : Tragedia familiare Figlio accoltella e uccide il padre | Arzignano - GiuseppeFox1 : Giovane investita Preso il pirata «Non ricordo» | Arzignano - francobus100 : Ragazzina uccisa da un pirata C'è un sospettato | Arzignano - Laprimapagina : Arzignano. Quindicenne investita e uccisa in via Broggia: ore contate per il pirata della strada… -