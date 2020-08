Anm, 400 assunzioni in vista. Nel mirino anche 4 supermanager (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l’azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa il sito, 150 saranno assunti con contratto a tempo indeterminato tra operai manutentori e altre figure professionali che saranno impiegate sulle metropolitane Linea 1 e 6. Il tutto mentre, ricorda Fanpagem è già partita la gara europea, con scadenza il 21 settembre, per individuare un’agenzia interinale che provvederà a reclutare entro il prossimo dicembre 200 autisti di bus con contratti interinali bimestrali. Questi ultimi si aggiungono ai 120 autisti interinali che stanno lavorando sui pullman dallo scorso gennaio, ai quali da settembre se ne aggiungeranno altri 40. Ma non finisce qui, perché, a detta del sito, “l’azienda è a caccia ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Anm 400 Anm, 400 assunzioni in vista. Nel mirino anche 4 supermanager Il Denaro Covid, al Cotugno di Napoli 2 ricoverati in terapia intensiva. Il dg: Situazione sotto controllo

Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa ...

Anm, 400 assunzioni in vista. Nel mirino anche 4 supermanager

Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa ...

Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa ...Sarebbero oltre 400, secondo quanto riporta il sito Fanpage, le assunzioni progrmmate da Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli.Di questi, informa ...