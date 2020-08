Adriana Volpe commenti critici contro Serena Enardu: cosa ha detto? (Di giovedì 20 agosto 2020) Si sono conosciute meglio nella casa del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Serena Eanrdu, un rapporto che non è mai decollato veramente e che probabilmente era animato da una non empatia reciproca. Leader nella casa Adriana ha saputo fare il suo percorso positivo all’interno del reality conquistando anche il favore del pubblico, mentre Serena è stata più volte criticata per non aver lasciato Pago libero di fare la sua esperienza. La Volpe in queste ore è tornata a parlare di Serena e lo ha fatto riferendosi al caso social che l’ha coinvolta e che ha scaturito reazioni dovute: quello della foto dove l’ex tronista e la sorella gemella Elga appaiono associate ad una svastica. La Enardu visto il caso ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Adriana Volpe commenti critici contro Serena Enardu: cosa ha detto? - GretaSmara : Il modo in cui Adriana Volpe e Alessio Viola trattano le tematiche riguardanti la cronaca nera è da apprezzare. Lo… - carotelevip : #OgniMattina ogni volta che appare Adriana Volpe cambio canale. - carotelevip : #ognimattina nella prima parte sempre più spazio ad Alessio Viola e sempre meno spazio ad Adriana Volpe. Molto bene. - darveyfeels_ : RT @lovuoinculo: guardo da una settimana #OgniMattina e dire quello che volete ma Adriana Volpe é una delle migliori conduttrici (e troppo… -