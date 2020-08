Vicenza, 18enne accoltella e uccide il padre 45enne in casa (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta Un uomo di 45 anni di origini indiane è stato ucciso a coltellate dal figlio 18enne ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La tragedia è avvenuta in casa. Il ragazzo avrebbe colpito ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tragedia familiare nel pomeriggio di oggi nel vicentino dove un ragazzo di 18 anni ha ucciso a coltellate il padre in casa, pare al culmine di un furibonda lite domestica scoppiata tra genitore e figl ...

Come riporta Il Giornale di Vicenza , il ragazzo ha inferto al genitore coltellate mortali all'addome. È stato il 18enne a chiamare il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia ...

