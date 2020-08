Un tour insolito di Firenze apprezzando l'arte del Ghirlandaio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il GhirlandaioEclettico, innovativo, un animo inquieto senza fissa dimora. Domenico Bigordi fu uno degli artisti più importanti del Rinascimento fiorentino, nonostante il suo nome sia passato in secondo piano di fronte a colossi come Michelangelo, Leonardo, Raffaello. Eppure, il Ghirlandaio – così chiamato poiché la sua famiglia si distinse nell’attività di ornare il capo delle fanciulle con le cosiddette ghirlande – diede vita a una delle più floride e attive botteghe dell’epoca.Di lui si diceva che “non avesse luogo fermo”, sempre in viaggio alla ricerca di commissioni, ma anche di stimoli, emozioni, avventure. È proprio per questo se i lavori del Ghirlandaio, sospesi a metà tra la tradizione accademica e la spinta creativa, si trovano oggi un ... Leggi su huffingtonpost

