Torino. Grave incidente stradale in corso Orbassano: morto un motociclista (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mercoled&iGrave; mattina, alle ore 10.30 circa, in corso Orbassano, all’altezza del civico n. 249, si &eGrave; verificato un Grave incidente stradale. Il conducente di una moto Aprilia, che percorreva corso Orbassano in uscita dalla citt&aGrave;, si &eGrave; scontrato con un una Fiat Panda che proveniva nella direzione opposta, verso il centro cittadino.L’impatto &eGrave; avvenuto nella corsia di percorrenza della Panda. Il motociclista, un uomo di mezza et&aGrave;, &eGrave; deceduto nello scontro frontale, mentre &eGrave; illesa la conducente della Fiat Panda. Sul posto la Squadra Infortunistica del ... Leggi su laprimapagina

sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Grave incidente in moto sulla tangenziale sud a Torino, morto un centauro - solops : Grave incidente in moto sulla tangenziale sud a Torino, morto un centauro - quotidianopiem : Grave incidente in moto sulla tangenziale sud a Torino, morto un centauro - FeyRune23 : RT @FrancisJUnder12: Lo ha chiamato la dirigenza peggiore della Juventus. Vedi un po' Non sapere dei litigi con Platini è grave ... cmq po… - juvemyheart : RT @FrancisJUnder12: Lo ha chiamato la dirigenza peggiore della Juventus. Vedi un po' Non sapere dei litigi con Platini è grave ... cmq po… -