Taglio IMU, ecco come potrebbe essere ridotta la tassa (Di mercoledì 19 agosto 2020) potrebbe essere il momento giusto per riprendere la discussione sul Taglio dell’IMU visto che Confedilizia si è rivolta ai leader politici dell’opposizione per ricordare le promesse fatte sulla riduzione della tassa sugli immobili. Per Confedilizia il momento adatto sarebbe proprio questo, o nella conversione del Decreto Agosto o inserendo la cosa nella Legge di Bilancio 2021. Riduzione dell’IMU Confedilizia scrive una nota indirizzata a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ricordando loro delle proposte avanzate in una lettera aperta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che fu pubblicata sul Sole 24 ore lo scorso 29 luglio in cui chiesero una riduzione del 30% dei coefficienti di calcolo su cui si basa l’IMU. In ogni caso una eventuale riforma dell’IMU non ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Taglio #Imu, ecco come potrebbe essere ridotta la tassa - paoloaleandri : @lup0solitari0 @CarloCalenda Rivendico jobsact , unioni civili, la legg 3* settore, -1,1 disocc, -5,9 disoc giovani… - n_poletti : Prodi proponeva il taglio del cuneo fiscale vent'anni fa, ma le imprese gli hanno sempre preferito i condoni e le g… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio IMU Taglio IMU, ecco come potrebbe essere ridotta la tassa Notizie Ora Disavanzo di 169mila euro Sarà ripianato in un triennio

Chiude con un disavanzo di amministrazione il conto consuntivo 2019: ne ha preso atto il consiglio nell’approvazione del documento contabile che indica il disavanzo in 165mila euro, che l’amministrazi ...

Imu 2020 cancellato il saldo per le imprese del turismo e dello spettacolo

Col taglio dell'Imu ci sarà un problema di risorse per i Comuni? Il taglio dell'Imu definito con il decreto Agosto potrebbe rappresentare, almeno in teoria, una consistente riduzione delle entrate per ...

Chiude con un disavanzo di amministrazione il conto consuntivo 2019: ne ha preso atto il consiglio nell’approvazione del documento contabile che indica il disavanzo in 165mila euro, che l’amministrazi ...Col taglio dell'Imu ci sarà un problema di risorse per i Comuni? Il taglio dell'Imu definito con il decreto Agosto potrebbe rappresentare, almeno in teoria, una consistente riduzione delle entrate per ...