Spaghetti al pomodoro fresco (Di mercoledì 19 agosto 2020) D’estate non c’è niente di meglio di un buon piatto di , un primo rapido e semplice da preparare, ma veramente ricco di gusto e appetitoso. Un piatto comodo anche per chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 360 g di Spaghetti, Spaghettini o vermicelli400 g di pomodorini ciliegini/datterini (almeno una ventina)2 spicchi d’aglio3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva3-4 foglie di basilico grandiSale q.b.1 cucchiaino di zuccheroIniziamo la preparazione degli lavando con cura i pomodori, poi tagliandoli in più parti, poi tagliate l’aglio – o se preferite la cipolla, che in estate forse rende il piatto più fresco e leggero– prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete un ... Leggi su termometropolitico

Leonard48598239 : RT @CasaLettori: Corro a cucinare Oggi pasta alla eoliana, piatto tipico delle isole siciliane Spaghetti conditi con pomodori secchi, c… - volevovolareio : RT @CasaLettori: Corro a cucinare Oggi pasta alla eoliana, piatto tipico delle isole siciliane Spaghetti conditi con pomodori secchi, c… - Donatel27796587 : RT @CasaLettori: Corro a cucinare Oggi pasta alla eoliana, piatto tipico delle isole siciliane Spaghetti conditi con pomodori secchi, c… - vaneasimivrsa : RT @CasaLettori: Corro a cucinare Oggi pasta alla eoliana, piatto tipico delle isole siciliane Spaghetti conditi con pomodori secchi, c… - Leo49723539 : RT @CasaLettori: Corro a cucinare Oggi pasta alla eoliana, piatto tipico delle isole siciliane Spaghetti conditi con pomodori secchi, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaghetti pomodoro Ricetta involtini di melanzane alla siciliana, rivisitazione moderna di un piatto tipico della cucina medi ... dissapore Spaghetti alle cozze ricetta pugliese a prova di chef

Se siete mai stati a Taranto o a Bari, di sicuro fra tutte le ricette di spaghetti alle cozze è una combinazione che vi sarà capitato di assaggiare. Volete provare a metterla in tavola anche a casa?

Spaghetti alla «Don Alfonso» di Ernesto Iaccarino, la semplicità di pasta e pomodoro

Bastano solo quattro ingredienti per fare di un piatto semplice (semplicissimo) un capolavoro. Certo, non ci devono essere compromessi sulla qualità. Il pomodoro saporito, gli spaghetti trafilati al b ...

Se siete mai stati a Taranto o a Bari, di sicuro fra tutte le ricette di spaghetti alle cozze è una combinazione che vi sarà capitato di assaggiare. Volete provare a metterla in tavola anche a casa?Bastano solo quattro ingredienti per fare di un piatto semplice (semplicissimo) un capolavoro. Certo, non ci devono essere compromessi sulla qualità. Il pomodoro saporito, gli spaghetti trafilati al b ...