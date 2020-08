Roma, Centocelle: preso topo di appartamento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Romano di 40 anni con precedenti, è stato arrestato ieri poco dopo le 12, in via Palmiro Togliatti a Roma, per furto aggravato in concorso. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia del commissariato Tuscolano e dai colleghi del Reparto Volanti, mentre tentava di accedere in un’abitazione dopo aver danneggiato la porta d’ingresso. Con lui anche un complice che e’ riuscito a darsi alla fuga. L’arrestato sarà processato questa mattina per direttissima. Indagini in corso per risalire al complice. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

ROMA, PRESO TOPO DI APPARTAMENTO A CENTOCELLE: CACCIA AL COMPLICE

Un romano di 40 anni con precedenti, e’ stato arrestato ieri poco dopo le 12, in via Palmiro Togliatti a Roma, per furto aggravato in concorso. L’uomo e’ stato bloccato dagli agenti della polizia del ...

