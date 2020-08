Referendum sul taglio del parlamento: 10 motivi per votare No (Di mercoledì 19 agosto 2020) 1. A conti fatti si risparmia la metà Cominciamo da qui, dai soldi, perché è l’argomento «forte» del Movimento 5 Stelle, sebbene non originale. Il vero risparmio netto è quasi la metà di quello annunciato dai sostenitori del sì. 2. Non si toccano altre voci Dividendo il risparmio annuo per tutta la popolazione italiana, l’Osservatorio sui conti pubblici ha concluso che si tratta dell’equivalente di un caffè (0,95 centesimi) all’anno per ognuno di noi 60 milioni. In cambio di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Piu_Europa : DOPO SALVINI, FORZA ITALIA SI ARRENDE ANCHE AI 5 STELLE #IOVOTONO #Gelmini oggi schiera #ForzaItalia ufficialmente… - sandrogozi : Maratona per il NO al referendum sul taglio dei Parlamentari: un NO al populismo! Seguiteci domani su ?… - NicolaPorro : Il virus dell’#anticasta in salsa grillina sta prendendo sempre più campo in vista del #referendum sul… - michelecalia58 : RT @carlakak: Ve le ricordate le Sardine? Quella feccia che convinse tanti dementi fintogrillini a votare Bonaccini azzerando il M5S in ER?… - denik229 : RT @Yi_Benevolence: VOTATE CONTRO. Se si dovesse votare per le politiche faticherebbero a raggiungere le 2 cifre. VOTATE CONTRO IL M5S PER… -