Quarto: nell'officina Eav il murale con il volto di Rosa Parks, simbolo della lotta per i diritti civili (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'ultima opera dello street artist Jorit raffigura, sulle pareti dell'officina Eav di Quarto, il volto di Rosa Louise Parks, donna simbolo per i diritti civili. Il volto di Rosa Louise Parks, donna simbolo dei movimenti per i diritti civili, è raffigurato sulle pareti dell'officina Eav di Quarto. Lo annuncia il presidente Eav, Umberto De Gregorio.

