Meghan Markle e Harry, pronti a tornare a Londra per una buona causa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non appena le restrizioni ai viaggi introdotte per tenere sotto controllo la situazione sanitaria internazionale saranno allentate, Meghan Markle e Harry potrebbero tornare a Londra. A rivelarlo è Omid Scobie, co-autore della biografia Finding Freedom, attualmente il libro più venduto nel Regno Unito. Scobie, che ha firmato il discusso volume assieme alla collega Carolyn Durand, rilasciando dichiarazioni al Royal Central ha affermato che la coppia potrebbe rientrare a Londra sia per motivi privati, sia per ragioni professionali. Il corrispondente ha sottolineato che, a suo avviso, anche se ormai risiedono in USA dove hanno appena acquistato la loro prima casa, Harry e l’ex attrice di Suits si recheranno spesso nel Regno Unito nei ... Leggi su dilei

