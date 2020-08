Maria De Filippi parla di Mara Venier e Simona Ventura: ‘Mi ha insegnato Maurizio a dare una mano se posso’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) La conduttrice ha parlato delle sue colleghe, del perché le ha chiamate a lavorare con se e del merito di Maurizio Costanzo nell’averle fatto da esempio. Ecco le sue dichiarazioni Maria De Filippi parla di Mara Venier e Simona Ventura Nell’intervista che Maria De Filippi ha rilasciato al settimanale Gente la conduttrice ha parlato di tanti argomenti svelando anche qualche aneddoto e retroscena molto curiosi. Ad esempio, tutti i siti di gossip hanno riportato il suo racconto del triangolo amoroso formato da Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Infatti, è stata proprio lei a dire ad Emma di quello che stava combinando il suo fidanzato. Tuttavia, ha ... Leggi su kontrokultura

Maria De Filippi ed il suo grande amore per i cani: la conduttrice Mediaset non ha mai nascosto il suo forte legame con gli amici a quattro zampe ed in particolare con i suoi due cani, Filippa e Ugo, ...Ultimi giorni di relax sulla sua barca, Maria de Filippi si gode questa estate da vera regina di Mediaset. Dopo il successo strepitoso dell’ultima edizione di Temptation Island, per la conduttrice si ...