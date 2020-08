Lodi – Salgono a 10 i ricoverati per febbre del Nilo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Salgono a 10, a Lodi, le persone che sono state ricoverate per febbre del Nilo o West Nile Desease. Stando a quanto riferito i pazienti – tutti ricoverati all’ospedale Maggiore – presentano sintomi diversi tra loro e sono ospitati in reparti differenti tra i quali anche quello di Neurologia e Medicina. “Si tratta di pazienti dall’età compresa tra i 49 e … Leggi su periodicodaily

