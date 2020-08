Lindt, la fabbrica ha un guasto. Nella cittadina svizzera “piove cioccolato” (Di mercoledì 19 agosto 2020) svizzera, guasto alla fabbrica della Lindt Un sogno che si avvera è quello avvenuto a Olten, cittadina svizzera tra Zurigo e Basilea, che per qualche giorno ha visto piovere dal cielo cacao. Tutto questo perché Nella famosa fabbrica di cioccolato della Lindt c’è stato un guasto all’impianto di areazione che ha provocato l’insolito e dolce evento atmosferico. Leggi anche: 1. Il cioccolato riduce il rischio di depressione, lo studio / 2. Milano, nasce il primo cioccolato personalizzato al mondo realizzato in stampa 3D Leggi su tpi

Sorpresa per gli abitanti di Olten, cittadina tra Zurigo e Basilea, che per qualche giorno hanno visto scendere sui tetti delle loro case una pioggia di cacao finissimo. Il motivo dell'insolito evento ...