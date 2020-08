La vera posta in gioco nel referendum costituzionale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se il taglio dei parlamentari fosse confermato dal voto popolare a settembre, sarebbe davvero un successo per quella che in altri tempi si sarebbe detta partitocrazia. Leggi Leggi su internazionale

fleinaudi : #IoVotoNO #Referendum2020 Ma quale #TaglioDeiParlamentari o taglio dei costi della politica. Tutte stupidagini.… - almxsthere : RT @ziaGigiHadid: ogni volta che qualcuno posta o dice qualcosa di bello su gigi, sorrido. Poi mi ricordo che non parlano di 'me' ma della… - ziaGigiHadid : ogni volta che qualcuno posta o dice qualcosa di bello su gigi, sorrido. Poi mi ricordo che non parlano di 'me' ma… - sandroarca55 : RT @fleinaudi: #IoVotoNO #Referendum2020 Ma quale #TaglioDeiParlamentari o taglio dei costi della politica. Tutte stupidagini. Specchiet… - Riccardo_Tim : RT @fleinaudi: #IoVotoNO #Referendum2020 Ma quale #TaglioDeiParlamentari o taglio dei costi della politica. Tutte stupidagini. Specchiet… -

Ultime Notizie dalla rete : vera posta La vera posta in gioco nel referendum costituzionale - Alessandro Calvi Internazionale La vera posta in gioco nel referendum costituzionale

Ci sarebbe anche un referendum costituzionale del quale occuparsi in questi giorni d’agosto. Tra qualche settimana – durante l’election day del 20 e 21 settembre – gli italiani dovranno decidere se co ...

Gmail: ecco 5 trucchi per poterlo usare come dei veri PRO

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più importanti al mondo ed è veramente pieno di funzioni nascoste che anche gli utenti più esperti non conoscono. Se la vostra posta elettronica è Gmail do ...

Ci sarebbe anche un referendum costituzionale del quale occuparsi in questi giorni d’agosto. Tra qualche settimana – durante l’election day del 20 e 21 settembre – gli italiani dovranno decidere se co ...Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più importanti al mondo ed è veramente pieno di funzioni nascoste che anche gli utenti più esperti non conoscono. Se la vostra posta elettronica è Gmail do ...