La frustrazione di Greta Thunberg, "altri due anni persi per il clima" (Di mercoledì 19 agosto 2020) “In questi ultimi due anni il mondo ha emesso anche oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo. Molte vite e mezzi di sussistenza sono andati persi, e questo è solo l’inizio”. Lo denuncia Greta Thunberg sul Guardian a due anni dal suo primo sciopero scolastico in difesa del clima, che ha ispirato un movimento mondiale di giovani.Domani l’attivista svedese ed altri studenti che hanno condiviso la sua causa incontreranno la cancelliera tedesca Angela Merkel, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue. E le chiederanno la fine di tutti gli investimenti e le sovvenzioni sui combustibili fossili e l’istituzione di bilanci annuali vincolanti per il ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : frustrazione Greta INDIEspensabili – Fiesta, il tormentone estivo arriva da Marte Liguria Oggi La frustrazione di Greta Thunberg, "altri due anni persi per il clima"

“In questi ultimi due anni il mondo ha emesso anche oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo. Molte vite e mezzi di sussistenza sono and ...

“In questi ultimi due anni il mondo ha emesso anche oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo. Molte vite e mezzi di sussistenza sono and ...