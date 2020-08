Julius Lothar Meyer, chi era il chimico celebrato dal Doogle di google oggi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Doodle di google di oggi, 19 agosto 2020, è stato dedicato a Julius Lothar Meyer (Varel, 19 agosto 1830 – Tubinga, 11 aprile 1895), il chimico tedesco, contemporaneo di Dmitri Mendeleev, che stilò una tavola periodica degli elementi chimici simile a quella del chimico russo. Chi era Julius Lothar Meyer Lothar Meyer nacque a Varel, in Germania, da Friedrich August Meyer, un medico, e Anna Biermann. Dopo aver frequentato l’Altes Gymnasium di Oldenburg, studiò medicina all’Università di Zurigo nel 1851; qui fu allievo del fisiologo Carl Ludwig, dedicando la sua attenzione alla chimica fisiologica. Due anni dopo ... Leggi su tpi

Julius Lothar Meyer, il personaggio cui oggi Google ha voluto dedicare il suo doodle – per l'anniversario della nascita – è morto a Tubinga nel 1895: il chimico è sepolto nel cimitero della città sud-