Joey King reciterà accanto a Brad Pitt nel film “Bullet Train” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Joey King sarà tra i protagonisti di Bullet Train, la nuova pellicola di David Leitch. Nel cast vi sarà anche Brad Pitt. Poco tempo fa Joey King aveva rivelato di aver fatto un provino per C’era una volta a… Hollywood, il film di Quentin Tarantino che vedeva proprio Brad Pitt tra i protagonisti. Non ottenere … L'articolo Joey King reciterà accanto a Brad Pitt nel film “Bullet Train” Leggi su dailynews24

xxxmelancolie : Jacob Elordi via Twitter è famoso perché bello ma anche brutto, grande attore ma anche niente di che, fortunato per… - jchogws : emilia clarke, joey king, rosè, cody christian, joel courtney - jchogws : shout out a jacob elordi che per le scene di pianto in the kissing booth 2 guardava le foto di quando era fidanzato con joey king - LabataMartina : RT @hamburgerdicalc: sto pensando a joey king che ha dovuto baciare e fare scene di sesso con il suo ex jacob elordi in the kissing booth 2… - devrijnho : Fatta foto uguale alla mia gemella Joey king -

Ultime Notizie dalla rete : Joey King Joey King ha parlato della relazione con l'ex Jacob Elordi: "Ho imparato molto da lui" MTV.IT Welcome to the Blumhouse: le prime immagini dei primi quattro film

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Joey King: “Ecco com’è stato lavorare col mio ex Jacob Elordi”

Joey King è la protagonista del numero di settembre di Cosmopolitan per il quale ci ha regalato una cover davvero fresca e frizzante. L’attrice, protagonista di “The Kissing Booth 2”, il sequel del fi ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Joey King è la protagonista del numero di settembre di Cosmopolitan per il quale ci ha regalato una cover davvero fresca e frizzante. L’attrice, protagonista di “The Kissing Booth 2”, il sequel del fi ...