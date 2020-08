Joe Biden è ufficialmente il candidato del Partito Democratico statunitense (Di mercoledì 19 agosto 2020) I delegati eletti con le primarie lo hanno scelto durante la seconda serata della convention, che ha visto passare anche Bill Clinton e Colin Powell, tra gli altri Leggi su ilpost

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Convention, Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination. Jill Biden parla da un liceo (e non nomina mai Trump): '… - Tg3web : Negli Stati Uniti, alla convention del Partito Democratico, la stella di Michelle Obama. Ben più di una ex first l… - Agenzia_Italia : Joe Biden incoronato candidato dei democratici, Bill Clinton attacca Trump - repubblica : Convention, Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination. Jill Biden parla da un liceo (e non nomina mai Trump): '… -