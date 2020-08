Isola Santo Stefano, 475 persone sono ancora bloccate in un resort per un caso di covid. “Per gli esiti dei tamponi serviranno alcuni giorni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per il secondo giorno consecutivo 475 persone, tra turisti e personale, sono bloccati in un resort sull’Isola Santo Stefano nell’arcipelago del La Maddalena in Sardegna. L’Isolamento è stato imposto dopo la scoperta di un caso di covid tra i lavoratori: nella tarda mattinata del 18 agosto sono stati fatti i tamponi e ora, per essere liberati, servirà avere l’esito dei test che è atteso nell’arco di alcuni giorni. Nel frattempo i turisti possono spostarsi all’interno del villaggio. Sul posto è intervenuto il personale dell’Unità di crisi regionale, servizio Igiene Pubblica. Secondo quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano

