Inter, ricavi record dalle coppe per il club: in arrivo 60 milioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) ricavi record dalla UEFA per l’Inter che è pronta ad incassare quasi 60 milioni per le coppe: mai così tanti nella storia del club L’Inter è pronta ad incassare quasi 60 milioni dalle coppe UEFA. Come riporta il sito specializzato Calcioefinanza.it, i ricavi dei nerazzurri quest’anno saranno da record. La precoce eliminazione in Champions, con l’eliminazione già nella fase a gironi, ha permesso ai nerazzurri di incassare poco meno di 50 milioni: merito soprattutto del ranking storico e del bonus partecipazione, considerando che già prima di scendere in campo nella prima giornata dei gironi ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : C&F - Inter, ricavi record dalle Coppe: si può sfondare il muro dei 60 milioni - SirPhi : RT @CalcioFinanza: Inter, 60 milioni dalle coppe: ricavi record per il club - GarboeK : RT @FusatoRiccardo: Ricavi Uefa da record per l’Inter, aspettando la finale di EL contro il Siviglia. Tra Champions ed ex Coppa Uefa, infa… - Erjon100 : RT @CalcioFinanza: Inter, 60 milioni dalle coppe: ricavi record per il club - DomenicoG88 : RT @CalcioFinanza: Inter, 60 milioni dalle coppe: ricavi record per il club -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ricavi Inter, 60 milioni dalle coppe: ricavi record per il club Calcio e Finanza Inter, ricavi record dalle coppe per il club: in arrivo 60 milioni

Ricavi record dalla UEFA per l’Inter che è pronta ad incassare quasi 60 milioni per le coppe: mai così tanti nella storia del club L’Inter è pronta ad incassare quasi 60 milioni dalle coppe UEFA. Come ...

Inter, 60 milioni dalle coppe: ricavi record per il club

Ricavi Uefa da record per l’Inter, aspettando la finale di Europa League contro il Siviglia di venerdì. Tra Champions League ed ex Coppa Uefa, infatti, i nerazzurri sfiorano i 60 milioni di entrate da ...

Ricavi record dalla UEFA per l’Inter che è pronta ad incassare quasi 60 milioni per le coppe: mai così tanti nella storia del club L’Inter è pronta ad incassare quasi 60 milioni dalle coppe UEFA. Come ...Ricavi Uefa da record per l’Inter, aspettando la finale di Europa League contro il Siviglia di venerdì. Tra Champions League ed ex Coppa Uefa, infatti, i nerazzurri sfiorano i 60 milioni di entrate da ...