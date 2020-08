Inter, l’elogio di Sacchi: “Lukaku e Lautaro? Sono la coppia più forte al mondo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, non ha problemi ad incensare sulla Gazzetta dello Sport la coppia d’attacco dell’Inter Lukaku-Lautaro: “Lukaku e Lautaro Sono oggi, forse, la coppia più forte al mondo. Però dovrebbero evitare lo stesso movimento: se uno va in profondità, l’altro deve andare incontro al compagno con il pallone. I due attaccanti collaborano molto anche nel pressing così hanno aiutato i compagni, sia i centrocampisti, sia i difensori. Con il Siviglia sarà una partita difficile, occorrerà un team ancora più compatto e organico. Il pressing sarà determinante per rendere la vita difficile agli avversari e consentire ripartenze letali. Il Siviglia, ... Leggi su sportface

