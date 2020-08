Inter, Eriksen: "Finale? Questa volta voglio vincere, è stato brutto perderne una l'anno scorso" (Di mercoledì 19 agosto 2020) MILANO - "Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in Finale e vogliamo vincere ancora. è stato bello giocare la Finale di Champions League l'anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello ... Leggi su corrieredellosport

Un cammino fin qui perfetto per l'Inter di Antonio Conte in Europa League: dopo aver eliminato il Getafe e il Bayer Leverkusen, i nerazzurri hanno demolito lo Shakhtar Donetsk con una notevole prova d ...MILANO - "Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League l'anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderl ...