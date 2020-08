Inter, arriva il messaggio di Zhang Jindong: “Spero che in finale ci rendano ancora felici” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'Inter mette nel mirino la finale di Europa League. Contro il Siviglia sarà l'occasione di dimostrare a tutti che il club nerazzurro è tornato nell'Olimpo dei grandi in Europa. Dopo i messaggi del presidente Steven Zhang e dell'ambiente nerazzurro, ecco anche quello del patron di Suning Zhang Jindong.Inter, Zhang Jindong: "Speriamo ci rendano ancora felici"caption id="attachment 1008407" align="alignnone" width="642" Inter (Getty Images)/captionIn finale dopo 10 anni. L'ultima volta era stata quella che aveva poi portato il famoso Triplete. L'Inter crede nella vittoria dell'Europa League e anche il fondatore e azionista di maggioranza di Suning, ... Leggi su itasportpress

