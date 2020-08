Influencer prende la figlia per una gamba e la fa dondolare a testa in giù in un video (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fa dondolare la figlia neonata a testa in giù in un video Un Influencer ha preso la figlia di un mese e mezzo per una gamba e l’ha fatta dondolare a testa in giù. Tutto questo per fare un video da pubblicare sui social in cui spiegava: “I bambini vanno trattati come scimmie”. L’Influencer 35enne, il russo Igor Kravtasov, è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, infatti, che vive vicino a Sochi, ha aggredito gli agenti intenzionati ad arrestarlo. Reazione che ha aggravato la sua posizione. Arrestata anche la moglie la 27enne Darya Getmanskaya. Le autorità stanno valutando se togliere alla coppia la patria potestà. Dopo l’arresto, ... Leggi su tpi

Ha preso la sua figlia, di appena un mese e mezzo ... «I bambini vanno trattati come scimmie». Per questo motivo un influencer di 35 anni, il russo Igor Kravtasov, è stato arrestato dalla polizia.

GIANLUIGI NEGRI Si chiama «La sagra in città» la nuova iniziativa dei fratelli Gnocchi, che prende il via domani nel giardino (appositamente attrezzato) della trattoria Belvedere di Parma. Oltre alla ...

