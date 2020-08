In Brasile si protesta contro la decisione di far abortire una bambina di 10 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) La legge prevede che possa farlo – è stata stuprata dallo zio – ma attivisti religiosi di estrema destra hanno tentato di impedirglielo anche fisicamente Leggi su ilpost

La legge prevede che possa farlo – è stata stuprata dallo zio – ma attivisti religiosi di estrema destra hanno tentato di impedirglielo anche fisicamente In Brasile si è tornati a parlare di diritto a ...

In Brasile è scoppiata un’assurda protesta in strada dopo che una bambina di 10 anni, violentata dallo zio da quando ne aveva 6, è stata sottoposta a un aborto in ospedale. Attivisti religiosi, infatt ...

