Il blitz del bandito con parrucca e occhiali: pistola contro i dipendenti e via coi soldi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ha minacciato tutti con una pistola in pugno, ha afferrato il denaro ed è fuggito. Anche se potrebbe aver lasciato dietro di sé qualche traccia. Rapina martedì pomeriggio a Milano, dove un bandito ... Leggi su milanotoday

BerniCurenai : Il blitz del Tesoro su Sace spiazza i grillini - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Pd e M5s fratelli coltelli sulle nomine: i dem vogliono spezzare i legami tra la Simest e il ministero di Luigi Di Maio. h… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Adrenalina e azione con “Blitz” su Rai Movie – Con Jason Statham sul canale 24 del digitale terrestre - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Adrenalina e azione con “Blitz” su Rai Movie – Con Jason Statham sul canale 24 del digitale terrestre - Schakyra4 : RT @LaVeritaWeb: Pd e M5s fratelli coltelli sulle nomine: i dem vogliono spezzare i legami tra la Simest e il ministero di Luigi Di Maio. h… -

Ultime Notizie dalla rete : blitz del

La Verità

Un treno è deragliato a Carnate (Monza e Brianza), all’altezza di via Roma, alle ore 11 e 59 di mercoledì. Più carrozze, probabilmente 4, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Treno dera ...(ANSA) - KANO, 19 AGO - Centinaia di civili sono stati "presi in ostaggio" da un gruppo jihadista in Nigeria. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza. Un commando jihadista legato all'Isis ha preso i ...