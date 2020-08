I genitori non devono mantenere i figli fino a che non trovano il lavoro (Di mercoledì 19 agosto 2020) I figli non possono contare in eterno sull’aiuto economico dei genitori: una volta completati gli studi, che si tratti della scuola dell’obbligo o della laurea specialistica, devono rimboccarsi le maniche e cercarsi un lavoro che consenta loro di mantenersi autonomamente. Lo ha stabilito la Cassazione: i genitori non sono costretti a provvedere ai figli fino a quando questi non abbiano trovato un’occupazione in linea con le proprie inclinazioni. Leggi su vanityfair

