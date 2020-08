Hockey su ghiaccio: l’israeliano Sherbatov va all’Auschwitz e respinge le accuse di tradimento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Eliezer Sherbatov, giocatore israeliano di Hockey su ghiaccio, ha firmato un nuovo contratto che ha sancito il suo trasferimento alla squadra polacca dell’Oswiecim. Detta così, si tratta di una normale notizia di mercato relativa a questa disciplina sportiva, ma in realtà ha scatenato un nugolo di polemiche, alle quali l’atleta ha voluto prontamente replicare. In lingua tedesca, la città di cui difenderà i colori il capitano della nazionale israeliana si chiama Auschwitz, il luogo in cui durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi aprirono un campo di concentramento dove arrivarono a causare la morte di circa un milione e centomila ebrei. Per questo motivo, alcuni cittadini d’Israele e appassionati di Hockey hanno accusato lo sportivo di ... Leggi su sport.periodicodaily

ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Dopo 6 mesi di stop, giocatori della Nazionale di #hockey sul ghiaccio sotto gli occhi attenti del capo-allenatore, Greg… - ICIsraele : “Auschwitz, Oswiecim e l'hockey su ghiaccio Cronaca di Roberto Gotta” - TgrAltoAdige : Dopo 6 mesi di stop, giocatori della Nazionale di #hockey sul ghiaccio sotto gli occhi attenti del capo-allenatore,… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: La nazionale azzurra di hockey si allena, fino a domenica, alla Würth Arena di Egna. È il ritorno sul ghiaccio dopo lo s… - serge_mucci : RT @TgrAltoAdige: La nazionale azzurra di hockey si allena, fino a domenica, alla Würth Arena di Egna. È il ritorno sul ghiaccio dopo lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, la Nazionale va in ritiro Virgilio Sport Hockey su ghiaccio: l’israeliano Sherbatov va all’Auschwitz e respinge le accuse di tradimento

Eliezer Sherbatov, giocatore israeliano di hockey su ghiaccio, ha firmato un nuovo contratto che ha sancito il suo trasferimento alla squadra polacca dell’Oswiecim. Detta così, si tratta di una ...

Il capitano di Israele firma per l'Auschwitz. E i rabbini si offendono: "Sei un traditore"

La notizia, prima di tutto. Anzi, LA notizia: Eliezer «Eli» Sherbatov, 28 anni, capitano della nazionale israeliana di hockey su ghiaccio, ha firmato un contratto con la squadra di Auschwitz, la ...

Eliezer Sherbatov, giocatore israeliano di hockey su ghiaccio, ha firmato un nuovo contratto che ha sancito il suo trasferimento alla squadra polacca dell’Oswiecim. Detta così, si tratta di una ...La notizia, prima di tutto. Anzi, LA notizia: Eliezer «Eli» Sherbatov, 28 anni, capitano della nazionale israeliana di hockey su ghiaccio, ha firmato un contratto con la squadra di Auschwitz, la ...