Cosa Succederà a Scuola in Caso di Contagio? Ecco i 10 Passi da Seguire (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Istituto Superiore della Sanità sta elaborando un documento, in arrivo nelle prossime ore, in cui saranno stilate le Indicazioni per la gestione degli eventuali focolai di Coronavirus che nasceranno tra le mura scolastiche. L’intento del documento è quello di garantire una guida pratica al personale scolastico al fine di evitare la chiusura dell’edificio scolastico stesso. Come descrive Orizzonte Scuola: “In Caso di alunno sintomatico il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, il referente chiama i genitori dell’alunno, il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un adulto con mascherina di protezione. I genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico e pediatria di famiglia.“ A questo punto il medico avviserà l’ASL per ... Leggi su youreduaction

Keynesblog : @SguardoDi No, ma non ci vuole un mago per capire cosa probabilmente succederà, visto che è già successo altrove. - LauraCarrese : RT @dvbntd61: @LaVeritaWeb Cosa succederà con le influenze stagionali? Io quando andavo a scuola la prendevo ogni anno e facevano una setti… - CarloZimmatore : @mptuitter @Graziella2201 @bravimabasta @lucianonobili Cosa succederà stasera a Firenze? - Campiott1 : @Messinaservizi Dopo questo spreco di denaro pubblico cosa succederà al responsabile di @messinaservizi? - RolandCezanne : RT @AleGuerani: Posso dire una cosa che per me è ovvia? Col crollo di PIL in Italia secondo solo a quello del '44-45 non esiste debito brut… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa Succederà Ritorno in classe, cosa succede se il contagiato è un insegnante: tutte le info utili Orizzonte Scuola