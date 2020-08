Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da maggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare ed è una tendenza che era stata ipotizzata dagli esperti perché la carica virale nei tamponi delle persone positive è in crescita. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da maggio. I nuovi casi Sono 239 in più rispetto a ieri (403). Sette i morti, contro i quattro di martedì. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute. L'articolo Coronavirus, i ... Leggi su ilfattoquotidiano

